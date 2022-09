Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW ’De hele basis onder mijn leven is anders geworden’ Jutta Leerdam geeft openheid na uiterst turbulent half jaar

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jutta Leerdam. Ⓒ Anne van der Woude

WOLVEGA - Tijdens de presentatie van schaatsteam Jumbo-Visma in het Friese Wolvega zijn alle ogen gericht op het nieuwe uithangbord van de miljoenenploeg: Jutta Leerdam. Tientallen belangstellenden willen weten hoe het nu gaat met de 23-jarige ster, die een uiterst bewogen half jaar achter de rug heeft. Ze is gebombardeerd tot de kopvrouw van de succesformatie van coach Jac Orie en zag een einde komen aan haar relatie met Koen Verweij. In de aanloop naar het nieuwe schaatsseizoen gaat ze dieper in op tal van zaken.