Team Ineos minder sterk dan gedacht: ’Komt wel goed’

Geraint Thomas, de Britse winnaar van vorig jaar, verloor op weg naar de top van de Tourmalet de aansluiting en finishte 36 seconden na ritwinnaar Thibaut Pinot. De Colombiaan Egan Bernal hield de schade beperkt tot 8 tellen en kwam als vijfde over de streep. Geletruidrager Julian Alaphilippe pakte weer wat tijdwinst.

„Hij heeft een beetje verstoppertje gespeeld, denk ik. In de media een beetje, bedoel ik”, zei Dylan van Baarle, de Nederlander die voor Ineos rijdt, over Alaphilippe. „Hij is een supergoede renner. Niemand had het denk ik verwacht. Hij zelf misschien ook niet.”

Van Baarle vindt niet dat er reden is tot paniek. „Dit was pas de eerste echte test. Het is nog ver weg, de derde week komt er nog aan. Wanneer het penibel wordt? Als we in Parijs geen geel hebben. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik ben niet zenuwachtig of zo.”

Poels

Wout Poels kijkt met verbazing naar de verrichtingen van Julian Alaphilippe in de Tour de France. De Fransman bleef ook zaterdag in de eerste zware Pyreneeënrit vrij eenvoudig overeind en pakte als nummer twee zelfs tijdwinst op Geraint Thomas en Egan Bernal, ploeggenoten van Poels bij Ineos.

„Hoe hij vrijdag in de tijdrit reed... Dan is iedereen wel op zijn hoede. Alaphilippe is in de vorm van zijn leven. We weten allemaal dat hij kan klimmen, maar nu is de vraag hoe lang hij het vol gaat houden. Ik hoop niet tot Parijs. Maar je weet het niet. Hij rijdt als een malle”, aldus Poels, die over zijn eigen optreden tevreden was. „Ik voelde me goed tot 5 kilometer voor het einde. Toen ging het net even te hard.” Poels eindigde als 21e, op ruim 4 minuten van ritwinnaar Thibaut Pinot.

Poels heeft er nog wel vertrouwen in dat Bernal en Thomas in de slotweek toe kunnen slaan. „Je wilt het liefste tijd pakken, maar zo werkt het niet altijd. Het kan gebeuren, morgen weer een dag.”

