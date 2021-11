Max Verstappen maakt zich geen zorgen over snelheid van Mercedes

Autosport

Max Verstappen & co brengen ode aan Valentino Rossi

Na een rijke carrière is het na zondag mooi geweest voor motorcoureur Valentino Rossi. De 42-jarige Italiaan zwaait in Valencia af in de MotoGP-klasse. Na een loopbaan van 25 jaar en negen wereldtitels (zeven op het hoogste niveau) houdt Rossi het voor gezien.