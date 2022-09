Na regen eindelijk wat zonneschijn voor Kuyt: ’Hopelijk nu rust, druk onze grootste vijand’

Na een treffer van Thomas Verheydt hielp een eigen doelpunt van Bart van Hintum ADO uiteindelijk aan de drie punten. „De spelers hebben alles gegeven en goed gedrag vertoond na de ongelukkige 1-0 van PEC. Nu moeten we doorbouwen. We hebben zoveel kwaliteiten. Ik zei voor de wedstrijd al dat ik nog geen enkele keer het gevoel had dat we weggespeeld waren, op Heracles na. In de andere wedstrijden waren we of beter of lag het aan onszelf. Mensen kunnen zeggen 'mazzel', maar ik vind dat we verdiend gewonnen hebben", stelde Kuyt in gesprek met ESPN.

Kuyt stond vorige week op het trainingsveld nog enkele boze ADO-fans te woord. „Hopelijk geven de punten wat meer rust, waarmee de druk afneemt. Druk is namelijk onze grootste vijand. Vandaag hebben we laten zien dat we het iedere ploeg in de eerste divisie lastig kunnen maken. Dat wil niet zeggen dat je altijd alles wint, maar we hebben wel bewezen dat we een goede ploeg zijn. Dat we als beesten hebben verdedigd, maakt mij en ik denk ook de ADO-fans heel erg trots”, luidde de lezing van Kuyt bij Omroep West.

„We stonden vandaag als mannen op het veld. We speelden de hele wedstrijd vanuit onze basisprincipes met durf en lef en ook naar onze kwaliteiten. Dat hebben we heel goed gedaan”, besloot de trainer, die nu twee weken zonder wedstrijd heeft om verder te sleutelen aan zijn elftal. Op 30 september reist Jong PSV af naar Den Haag.

