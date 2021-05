Feyenoord weigert Ajax erehaag te geven: ’Geen gewoonte in Nederland’

„Het is niet de gewoonte in Nederland om een erehaag te vormen”, aldus Advocaat. „We zullen ze netjes een hand gegeven om ze te feliciteren. Bij deze wil ik Ajax ook feliciteren met een prachtige prestatie; het winnen van de beker en de titel.”

Advocaat is niet van plan het voorbeeld uit Engeland te volgen en de Ajacieden te eren. „In Nederland doe je dat niet. Waarom zouden wij dan het voortouw nemen? We feliciteren ze, geven ze een hand en dat is genoeg. Ik denk dat ik daarmee mijn antwoord gegeven heb.”

Nummer 5 Feyenoord strijdt tijdens de laatste drie speelronden nog om de vierde plek in de Eredivisie. De achterstand op nummer 4 Vitesse bedraagt 5 punten.

Erik ten Hag toont de kampioensschaal na de winst op FC Emmen. Ⓒ EPA

Ajax

Ajax-trainer Erik ten Hag had het mooi gevonden als de spelers van Feyenoord een erehaag hadden gevormd. „De kampioen moet je feliciteren”, zei hij vrijdagmiddag.

Ajax veroverde zondag de 35e landstitel via een zege (4-0) op FC Emmen. In de voorgaande seizoenen werd de kersverse kampioen vlak voor de eerstvolgende wedstrijd vaak door de tegenstander met een erehaag gehuldigd. „Maar ik ben daar niet zo veel mee bezig”, zei Ten Hag over de erehaag. „Ik laat het aan de tegenstander. We willen de wedstrijd gewoon winnen en onze fans een overwinning schenken.”

Ajax gaat niet al te veel spelers sparen , zo liet Ten Hag doorschemeren. „Ik kies voor een elftal waarmee we de meeste kans hebben om te winnen. We gaan ons tactisch en mentaal goed voorbereiden.” De Amsterdammers doen het in De Kuip zonder de geblesseerde Daley Blind en de geschorste Nicolas Tagliafico. Achter de naam van Brian Brobbey staat nog een vraagteken.

