AZ contracteert Amerikaans international Mihailovic

Mihailovic doorliep de jeugdopleiding van Chicago Fire FC en maakte in 2017 zijn debuut voor het eerste elftal, door in te vallen tegen Real Salt Lake City. Na 73 wedstrijden voor The Fire maakte de aanvallende middenvelder de overstap naar zijn huidige club CF Montréal in Canada, dat eveneens uitkomt in de MLS.

Montréal

Voor de Canadezen staat de teller momenteel op 59 officiële wedstrijden, waarin hij twaalfmaal scoorde en negentien assists verzorgde. Voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten kwam Mihailovic tot dusver tot zes caps. Bij zijn debuut in 2019 tegen Panama maakte hij zijn enige interlandgoal tot nu toe.

Mihailovic: ’Filosofie past bij mij’

„Het is een heel goed gevoel om hier te zijn”, zegt Mihailovic na het signeren van zijn contract. „Ik denk dat de voetbalfilosofie goed bij me past en AZ is een club waar ik mezelf kan ontwikkelen als speler. Ik weet dat mijn definitieve overstap pas later volgt, maar ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen. Ik vind het geen probleem om het seizoen af te maken bij Montréal, want die club heeft me veel gebracht. Ik wil graag nog iets teruggeven, omdat we een goede kans hebben om iets speciaals neer te zetten.”

Huiberts: ’Bepalend in de eindfase’

AZ’s Directeur Voetbalzaken Max Huiberts is blij met de aanstaande transfer: „Djordje is een aanvallend ingestelde middenvelder, met een vaardige techniek, goede dribbel, goed overzicht en hij kan snel beslissen in kleine ruimtes. Hij heeft ook bewezen dat hij doelpunten kan maken. Hij is een jongen die heel bepalend is in de eindfase.”

Aansluiten

„Het liefst wil je dat een speler per direct kan aansluiten”, zegt Huiberts over de overstap die na het MLS-seizoen volgt. „Dat hebben we ook wel geprobeerd, maar dat was voor Montréal onbespreekbaar. Zij zitten in de eindfase van de competitie en spelen daarna de play-offs. Uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen en gaat Djordje per begin januari speelgerechtigd zijn voor ons en wellicht sluit hij al eerder aan om mee te trainen.”