VIDEO Memphis begint seizoen in Spanje met waanzinnige goal

Memphis Depay is op sensationele wijze begonnen aan zijn seizoen in La Liga. Met een waanzinnige uithaal bezorgde de Nederlander Atletico Madrid een 2-1 voorsprong in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Granada.

Memphis Depay haalt uit en maakt op schitterende wijze 2-1. Ⓒ ANP/HH