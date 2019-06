Sport Kort: Hassan loopt Europees record

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

23.59 uur: Sifan Hassan heeft tijdens de Prefontaine Classic, de Diamond League-wedstrijd in het Amerikaanse Stanford, het Europees record op de 3000 meter verbroken. Met een tijd van 8.18.49 bleef ze bijna drie seconden onder het oude record van de Roemeense Gabriela Szabo, die in 2002 een tijd van 8.21.42 liep. Hassan’s persoonlijk record uit 2018 was 8.27.50, en is een verbetering van meer dan negen seconden. Het is voor Hassan alweer het derde Europees record dat ze in handen heeft. Vorig jaar liep ze al records op de 5000 meter op de baan en op de halve marathon op de weg. Ook vestigde ze dit voorjaar een wereldrecord op de 5000 meter op de weg. Voor Dafne Schippers is de Prefontaine Classic vooral een verplichting voor haar sponsor Nike. Haar zesde plaats en 22.62s (+1,9 m/s wind) is slechts 6/100e seconde boven haar beste seizoenstijd van drie weken terug in Oslo en zal haar niet ongerust maken.

21.06 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de tweede groepswedstrijd bij de WK beachvolleybal in Hamburg verloren. Het Nederlandse duo ging tegen het Argentijnse koppel Julian Amado Azaad/Nicolas Capogrosso in twee sets onderuit: 22-20 21-19. Brouwer en Meeuwsen wonnen het eerste groepsduel en moeten dinsdag in de derde en laatste partij in poule F kwalificatie voor de volgende ronde zien af te dwingen.

21.04 uur: Madagaskar heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van de Afrika Cup. In Alexandrië versloeg de ploeg van de Franse bondscoach Nicolas Dupuis Nigeria met 2-0. Madagaskar had genoeg aan een gelijkspel tegen het al geplaatste Nigeria om zeker te zijn van een plek bij de laatste zestien. Lalaina Nomenjanahary maakte na twaalf minuten de openingstreffer. Carolus Andriamatsinoro zette net na rust de eindstand op het scorebord.

19.26 uur: Taymir Burnet heeft de limiet op de 200 meter voor de WK atletiek gelopen. Met 20.35 (+1,5 m/s) bleef hij 5/100e van een seconde onder de vereiste limiet van 20.40. Burnet kwam eerder op de dag op de 100 meter met een tijd van 10.12 (+0,1) slechts 2/100e seconde tekort voor de limiet van 10.10. In de series had hij zelfs 9.98 gelopen, maar die 100 meter werd gesteund door een ontoelaatbare rugwind van 3,5 meter per seconde waar maximaal 2,0 is toegestaan.

18.18 uur: Golfer Joost Luiten heeft de Andalucia Masters in Sotogrande met een positief gevoel afgesloten. Na een wisselvallige vierdaagse kwam hij op de twintigste plaats in de eindstand uit. Met een rondje van 70 slagen (-1) klom Luiten zondag nog flink in het klassement, dat door Christiaan Bezuidenhout werd gewonnen met een score van 274 slagen (-10). Voor de 25-jarige Zuid-Afrikaan was het zijn eerste zege op de Europese Tour.

16.17 uur: Baanwielrenner Jan-Willem van Schip heeft het omnium op de Europese Spelen gewonnen. Hij verzamelde 178 punten op de vier disciplines. De Zwitser Thery Schir eindigde als tweede met 144 punten. Het brons was voor de Pool Daniel Staniszewski met 126 punten. Van Schip won zaterdag al zilver met Yoeri Havik op madison.

15.09 uur : Shanne Braspennincx heeft naast een bronzen medaille gegrepen op de sprint van de Europese Spelen in Minsk. Ze verloor in een gevecht voor een medaille van Darja Sjmeleva. De Nederlandse won nog wel de eerste race, maar moest de volgende twee manches aan de Russin laten.

14.56 uur: Marije van Hunenstijn heeft in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds op de 100 meter voldaan aan zowel de olympische als de WK-limiet. Met een tijd van 11.13s (+1,9 m/s wind) was ze sneller dan de vereiste tijd van 11.24 voor de wereldkampioenschappen én de 11.15 voor de Spelen in Tokio in 2020. Haar coach Bart Bennema, die ook Dafne Schippers traint, reageerde verrast: „Zo hard had ook ik niet verwacht. In de series liep ze met tegenwind al 11.26, dus ik hoopte dat ze de limiet met een beetje rugwind zou gaan lopen. Die olympische limiet is een hele mooie bonus. Nu kunnen we lekker doorwerken naar WK en Spelen. Vooral Marije’s tweede stuk was weergaloos.” In Alphen aan den Rijn heeft de 19-jarige juniore Jorinde van Klinken tijdens de Nederlandse juniorenkampioenschappen verrast met een WK-limiet bij het discuswerpen. Haar 61,33 meter was 13 centimeter verder dan de Atletiekunie voorschrijft (61,20 meter). De WK Atletiek wordt gehouden van 27 september tot en met zondag 6 oktober in Doha, de hoofdstad van Qatar.

14.51 uur: Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft goud gewonnen op het onderdeel keirin bij de Europese Spelen in Minsk. Hij klopte de Fransman Rayan Helal. Het brons was voor de Rus Denis Dimitrijev. Lavreysen greep zaterdag nog naast de gouden plak op het onderdeel sprint. Hij eindigde als tweede achter Jeffrey Hoogland, die tiende werd op de keirin.

14.35 uur: Naomi Visser is bij de Europese Spelen in Minsk als vijfde geëindigd in de finale op brug. De Nederlandse turnster kreeg 13,466 punten voor haar oefening. Het goud ging naar de Russische Angelina Melnikova, die tot 14,466 punten kwam. De Britse Rebecca Downie werd tweede met 14,400, voor de Wit-Russische Anastasija Alistratava (14,233).

14.29 uur: Kirsten Wild en Amber van der Hulst hebben bij de Europese Spelen een zilveren medaille gewonnen op het onderdeel madison, beter bekend als de koppelkoers. Beide baanwielrensters verzamelden 40 punten in Minsk. Het Britse koppel Megan Barker en Jessica Roberts won goud met 44 punten.

14.07 uur: Wielrenner Alejandro Valverde heeft ook de Spaanse titel op de weg veroverd. De wereldkampioen klopte in Murcia zijn medevluchter Luis León Sánchez in een sprint. Jesús Herrada eindigde op 16 seconden als derde. Valverde lijkt klaar voor de Ronde van Frankrijk die zaterdag van start gaat. De 39-jarige Valverde bereikte afgelopen week overeenstemming over een nieuw contract bij Movistar. Hij blijft nog twee jaar koersen voor zijn Spaanse ploeg en krijgt daarna een andere functie.

13.15 uur: Beachvolleybalsters Joy Stubbe en Marleen van Iersel hebben ook hun tweede wedstrijd op het WK in Hamburg gewonnen. Ze waren in twee sets te sterk voor Mariafe Artacho en Taliqua Clancy (21-19, 24-22) en verzekerden zich zo van een plaats in de tweede ronde. Ook Sanne Keizer en Madelein Meppelink staan in de tweede ronde van de WK. Zij klopten ook het Australische duo Becchara Palmer/Nicole Laird: 21-16, 21-12.

12.36 uur: Boksster Nouchka Fontijn heeft een zilveren medaille overgehouden aan de Europese Spelen in Minsk. De Schiedamse verloor de eindstrijd in de klasse tot 75 kilogram van de Britse Lauren Price.

11.57 uur : De Italiaan Tony Arbolino heeft bij de TT van Assen de race in de Moto3 gewonnen. De 18-jarige motorracer sloeg toe in de laatste bochtencombinatie voor de finish, toen hij zijn landgenoot Lorenzo Dalla Porta passeerde. Dat duo was vooraan overgebleven na een race waarin een grote kopgroep lang bij elkaar bleef.

10.47 uur : Bilal Ould-Chikh is op proef bij Vitesse. De 21-jarige aanvaller krijgt een kans om een contract te verdienen bij de eredivisieclub uit Arnhem.

Menno Vloon haalt de WK-norm. Ⓒ BSR Agency

08.28 uur : Menno Vloon heeft zaterdagavond in Keulen voldaan aan de limiet van het polsstokhoogspringen voor deelname aan de wereldkampioenschappen atletiek, die eind september en begin oktober in Doha, Qatar worden gehouden. De 25-jarige Zaankanter vloog over 5,71 meter, precies de hoogte die de Atletiekunie vraagt voor een WK-ticket. Vloon is sinds juni 2017 Nederlands recordhouder met 5,85 meter, een hoogte waarmee hij zich bij de wereldtop schaarde.