Ronde van Polen evenement van het jaar, ondanks crash Fabio Jakobsen

Tijdens de sprint om de dagzege in Katowice week Dylan Groenewegen af van zijn lijn. De sprinter van Jumbo-Visma reed vlak voor de finishstreep landgenoot Fabio Jakobsen klem. Jakobsen vloog door de omheining heen en liep zware verwondingen op. De 24-jarige wielrenner werd enkele dagen in coma gehouden in het ziekenhuis. Jakobsen is nog altijd aan het revalideren. De internationale wielrenunie UCI legde Groenewegen een schorsing voor negen maanden op.

Vanuit het peloton kwam ook veel kritiek op de organisatie. Zo zou de omheining niet in orde zijn geweest en is er al jaren kritiek op de aflopende weg richting de finish in Katowice, waar de renners snelheden van meer dan 80 kilometer per uur halen.

De UCI presenteerde in december, mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in Polen, een lange lijst maatregelen om de veiligheid in wielerkoersen te vergroten. Zo moet bij iedere wedstrijd een veiligheidsmanager worden aangesteld en komen er standaardeisen voor de dranghekken langs de finishstraat.