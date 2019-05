PSV viert feest op uitzinnig Stadhuisplein

Kort voor 17.00 uur stapten de spelers en staf bij het Philips Stadion op de platte kar voor de rondrit door de stad, waarna de ploeg rond 18.45 uur aankwam op de eindbestemming, het Stadhuisplein. Daar toonde Marco van Ginkel om 19.05 uur vol trots de kampioensschaal.

Op het Stadhuisplein was het al vroeg op de dag volgestroomd met enthousiaste PSV-supporters die hun geluk niet op konden. De formatie van trainer Phillip Cocu bracht zondag via de 3-0 overwinning op Ajax de fans in hogere sferen met de 24e landstitel in de clubgeschiedenis.

Phillip Cocu en Ruud van Nistelrooy zijn de stralende middelpunten op de platte kar. Ⓒ Twitter PSV

Even na 14.00 uur 's middags kwam de gemeente Eindhoven al met de mededeling dat supporters niet meer naar het Stadhuisplein hoefden te komen, omdat de plaats waar de PSV-selectie gehuldigd wordt al afgeladen vol stond. Zanger Guus Meeuwis bracht met een optreden de fans van de landskampioen (voor zover dat kon) nog meer in de stemming richting de glorieuze huldiging.

"Dit is het mooiste wat ik heb meegemaakt", jubelde Bart Ramselaar vanaf de platte kar tegenover Omroep Brabant. "Ik sliep vannacht vrij laat en werd vroeg wakker, waarschijnlijk was ik wat zenuwachtig hiervoor", lachte de middenvelder. "Wat een tocht", zei Van Ginkel over de bijna twee uur durende rit van stadion naar plein. "Echt top, helemaal te gek."

De spelers van PSV lieten zich het bier goed smaken op de platte kar, terwijl een aantal selectieleden een grote sigaar opstak. Onder meer Jeroen Zoet, Joshua Brenet en Steven Bergwijn inhaleerden gretig en bliezen de rook de zonnige Eindhovense lucht in.

Guus Meeuwis Ⓒ ANP