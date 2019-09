Video: Hamilton ziet live dodelijke crash Hubert

In het interview is duidelijk te zien hoe de Brit wordt afgeleid door de beelden van het ongeval. De Mercedes-coureur probeert zich te concentreren op het interview, maar zijn blik blijft gericht op het videoscherm. Hamilton is zich onmiddellijk bewust van de ernst van het ongeval. „Pfff, I hope that kids good”, hoor je de Britse wereldkampioen zeggen.

De Fransman Hubert kwam afgelopen zaterdag om het leven nadat hij op de Raidillon om onverklaarbare reden de controle over zijn bolide verloor en in de banden terechtkwam. De onfortuinlijke Hubert zag zijn wagen terug op de weg van het circuit kaatsen en werd in de daaropvolgende seconde vol in de flank geramd door de Amerikaan Correa. Voor Hubert kwam alle hulp te laat.

Bekijk ook: Racewereld in rouw na overlijden Hubert

Bekijk ook: Fatale crash werpt grauwsluier over zege Leclerc