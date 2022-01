Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor mij kan het alleen maar beter’ Bas Dost wil onder Alfred Schreuder weer de vaste Club Brugge-spits worden

Door david van den broeck

Bas Dost. Ⓒ ANP/HH

Het woord is weer aan Bas Dost (32). Na de exit van Philippe Clement en de komst van landgenoot Alfred Schreuder krijgt hij een nieuwe kans. Grijpt hij die of gaat Club Brugge nog vol voor een extra spits? „Het is niet zo dat ik onder een Nederlander automatisch in de basis zal staan. Je moet het wel laten zien.”