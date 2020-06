’Voetballen met gedeelte van publiek gaat niet snel gebeuren’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcastkanaal.

In de podcast wordt het stappenplan richting uiteindelijk voetbal met publiek besproken. Zo heeft de KNVB zeven fases uitgetekend, waarbij het streven is om uiterlijk op 1 januari 2021 weer te voetballen in volle stadions, het liefst zelfs eerder.

Ook wordt het financiële gedeelte verder uitgelicht. Met een garantstelling door de overheid van maximaal 140 miljoen euro zou het betaald voetbal in Nederland het seizoen 2020-2021 overleven zonder publiek. Dit stelde KNVB-directeur Eric Gudde vrijdag bij de overhandiging van het Deltaplan Betaald Voetbal aan minister Van Rijn van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Om op korte termijn in het betaalde voetbal coronabestendig te kunnen trainen en voetballen, wordt verder veel van alle betrokkenen gevraagd. Dat blijkt uit de tientallen pagina’s tellende operationele protocollen, die in het bezit zijn van De Telegraaf en die op basis van nieuwe ontwikkelingen, maatregelen en richtlijnen zullen worden geëvalueerd en doorontwikkeld. Alle clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie moeten een hygiëne-coördinator aanstellen, spelers en stafleden komen met eigen vervoer en iedere voetballer moet minimaal één keer per week - en in elk geval 24 uur voorafgaand aan een wedstrijd - een coronatest ondergaan, blijkt uit de enorme waslijst aan regels.