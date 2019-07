’Michael Schumacher geniet van Formule 1 op tv’

„Ik ben altijd voorzichtig met het geven van updates, maar het is waar”, onthulde Todt. „Ik heb samen met Michael Schumacher naar F1-races gekeken bij hem thuis in Zwitserland. ’Schumi’ is in goede handen en wordt goed verzorgd in zijn eigen huis na het ski-incident.”

Schumacher raakte in 2013 in een coma na een zwaar ski-ongeluk in de Franse Alpen. De zevenvoudig wereldkampioen viel tijdens het skiën met zijn hoofd tegen een steen waardoor hij een schedeltrauma opliep. Daarna werd hij zes maanden in een kunstmatige coma gehouden, waarna hij thuis verder revalideerde. Schumacher is sinds het ongeluk niet meer in het openbaar gezien. Naar verluidt zou hij niet kunnen lopen of zelfstandig kunnen staan, maar tegen die uitspraak spande de familie van ’Schumi’ een rechtszaak aan.

Zwaar

„Hij geeft niet op en blijft vechten”, vervolgt Todt. Het valt hem zwaar dat Schumacher moeite heeft te communiceren. „Zijn familie vecht even hard voor hem. Ik weet ook wel dat onze vriendschap niet meer hetzelfde is als het ooit was. Net zoals de communicatie heel anders verloopt als we voorheen gewend waren. We maken het beste van de situatie.”

Todt kon, in afspraak met de naasten van Schumacher, niet al teveel details prijsgeven over de staat van de racelegende. „De familie wil het graag privé houden, wat we dienen te respecteren. Ik kan enkel zeggen dat hij in goede handen is.”