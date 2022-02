Michael van Gerwen pijnlijk onderuit tegen landgenoot Danny Noppert

Noppert ging er in de gelijkopgaande wedstrijd met de zege vandoor. Het ging lang gelijk op tussen de Nederlanders, totdat bij een 4-4 stand Van Gerwen meerdere pijlen miste op dubbels. Noppert greep die kans en kwam op 5-4. Vervolgens gooide hij een leg later de wedstrijd uit: 6-4.

ZATERDAG

Zaterdag was Van Gerwen in de Sachsenarena in Riesa nog te sterk voor Keane Barry. De Ier werd met 6-4 verslagen door Mighty Mike. Makkelijk ging het zeker niet voor Van Gerwen, maar hoogtepunt was toch wel een finish van 160, waarmee hij 3-3 maakte. Noppert had even daarvoor al zijn tweederondepartij gewonnen van Mervyn King met 6-3.

De Nederlander die vooralsnog de beste indruk achterlaat, is Dirk van Duijvenbode. Hij versloeg Niko Kurz met 6-0. Hij treft zondag Michael Smith. Vincent van der Voort werd met 6-4 uitgeschakeld door James Wade.

De International Darts Open maakt deel uit van PDC European Tour.