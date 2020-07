Trump eist excuses van coureur voor ’hoax’

„Heeft Bubba Wallace zich al verontschuldigd tegenover al die geweldige Nascar-coureurs en officials die hem te hulp schoten, naast hem stonden en bereid waren om alles voor hem op te offeren, maar er vervolgens achter kwamen dat het allemaal gewoon weer een HOAX was?”, schrijft de president op Twitter. „Dit en het besluit over de vlag heeft geleid tot de laagste kijkcijfers OOIT!”

Een medewerker van het team van Wallace trof vorige maand op het circuit van Talladega in de pitbox een stuk touw aan, dat leek op een strop. Wallace dacht aan een doodsbedreiging. De enige zwarte coureur in de Nascar-series had zich in de weken daarvoor regelmatig uitgesproken tegen racisme en ongelijkheid, naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis. Op verzoek van Wallace werd ook de zogeheten confederatievlag, die in de ogen van veel zwarte Amerikanen een symbool van racisme is, in de ban gedaan bij de Nascar-circuits.

Bubba Wallace in gesprek met collega Jimmie Johnson Ⓒ ANP/HH

Touw lag er al maanden

Uit onderzoek van de FBI bleek later dat het betreffende stuk touw al maanden in de betreffende pitbox hing en bedoeld was om de garagedeur open te maken. Wallace, die de garage een week voor de race kreeg toegewezen, zei opgelucht te zijn „dat het niet was waar we voor vreesden.”

Wallace kreeg extra beveiliging op het circuit en zijn auto werd voor de race van top tot teen geïnspecteerd, om er zeker van te zijn dat er niet mee was geknoeid.