Luckassen voor verhuur én verlenging bij PSV

Het is een constructie die door topclubs in het buitenland vaker wordt toegepast dan hier in Nederland. Denk aan Marco van Ginkel, die meerdere contractverlengingen bij Chelsea achter de rug heeft en tussendoor bijvoorbeeld al eens aan PSV werd uitgeleend. Clubs doen dit om de transferwaarde te behouden en mogelijk zelfs te vergroten bij een succesvolle verhuurperiode. Omdat de club tevens nog (transfer)potentie ziet in de speler.

Succesvolle huurperiode

Dat is ook de reden waarom PSV in het geval van Luckassen zijn contract wil verlengen. De verdediger, in de zomer van 2017 voor zo’n 5 miljoen euro overgenomen van AZ, heeft een succesvolle verhuurperiode in Brussel achter de rug. Hij speelde in achttien duels tot aan de coronacrisis elke minuut. Niet voor niets wilde Anderlecht hem dolgraag opnieuw overnemen, al had het niet de financiële middelen om aan zijn koopclausule te voldoen.

Derrick Luckassen na een doelpunt voor Anderlecht. Ⓒ ANP/HH

Dat maakt dat de Eindhovenaren vertrouwen hebben in een contractverlenging. Een goed jaar bij Anderlecht, maakt Luckassen bij zijn terugkeer volgend jaar zomer meer waard, wanneer hij op dat moment nog twee jaar onder contract staat. Op die manier zou de club bijvoorbeeld (een deel van of meer) van zijn investering van 5 miljoen euro in hem kunnen terugzien. Aan de andere kant: een minder jaar of forse blessure betekent dat PSV zijn verdediger op dat moment niet nog slechts één, maar twee seizoenen voor een fors salaris op de loonlijst heeft staan. Het is de gok die PSV wil en denkt te kunnen nemen. Voor het komende seizoen neemt Anderlecht zijn gehele salaris over.

Ongelukkigheden

Zijn verblijf tot op heden bij PSV typeerde zich vooral door ongelukkigheden. In Luckassen heeft men wel altijd een prof gezien die voor zijn sport leeft. Zijn uitspatting eerder dit jaar het shirt van PSV niet meer te zullen dragen, is in dat opzicht van andere orde. Hij is bovendien nog relatief jong en in ontwikkeling, zo bleek bij Anderlecht.