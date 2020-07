Wereldkampioen Van Gendt moet leren leven met beperking

Twan van Gendt hier op weg naar de wereldtitel. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het is voor Twan van Gendt misschien nog niet eens zo nadelig dat de Olympische Spelen in Tokio een jaar zijn uitgesteld. De wereldkampioen BMX liep in januari van dit jaar zwaar kwetsuur op aan zijn rechterpols, doordat bij een krachtoefening zijn schippersbotje uit de kom schoot en hij zijn banden afscheurde. „Ik zal moeten leren leven met een beperking aan die hand.”