Wesley Sneijder ziet ’geen basis voor samenwerken’ meer bij Ajax

Vorige maand werd bekend dat Ajax en Sneijder om tafel zaten om een mogelijke terugkeer van de oud-speler te onderzoeken.

Steijn liet voor de camera van ESPN weten dat hij nog altijd openstaat voor een samenwerking met de recordinternational van Oranje. „Wesley wil zich volledig storten op het trainersvak en zijn diploma’s gaan halen. Ik vind dat we dat soort spelers een podium moeten geven. We komen er bij hem op terug, absoluut. En kijken dan in welke vorm we het gaan gieten.”

F-side en Sneijder

Sneijder ging na het bekend worden van het contact met Ajax in gesprek met de F-side. De harde kern van de Amsterdammers had namelijk zijn bedenkingen wegens een video van Sneijder van een aantal jaren geleden. Daarin liet hij weten meer gevoel te hebben voor FC Utrecht. De F-side accepteerde de excuses van Sneijder, waardoor de weg vrij was voor een dienstverband bij Ajax.

Sneijder heeft in een verklaring op Instagram teleurgesteld gereageerd op het feit dat Ajax de gesprekken on hold had gezet. „Dit geeft mij geen basis voor samenwerken en zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde”, schreef de recordinternational.

„Ajax kiest voor een koers die ver weg staat van het DNA waarin ik ben opgegroeid”, voegde Sneijder toe. „Ik hoop dat dit leidt tot succes en ik wens ook oprecht iedereen bij Ajax het allerbeste.”