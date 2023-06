Simons en Rensch voorname kandidaten voor Golden Boy-award 2023

In totaal zijn er vier Nederlanders opgenomen in de top-100. Voormalig Sparta-aanvaller Emanuel Emegha (nu van het Oostenrijkse Sturm Graz) staat negentiende, Bjorn Meijer van Club Brugge is de nummer 29. AZ’er Milos Kerkez uit Hongarije heeft op de vijftiende plek ook een goede positie in handen.

Opvolger Gavi

De Duitser Jamal Musiala maakt de grootste kans om FC Barcelona-middenvelder Gavi op te volgen als grootste talent op de Europese voetbalvelden. De 20-jarige middenvelder van Bayern München neemt de koppositie in op de lijst, voor de naar Real Madrid overgestapte Engels international Jude Bellingham. Journalisten en fans maken uiteindelijk uit wie er met de onderscheiding vandoor gaat.

Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste winnaar van de Golden Boy-award. Na hem kregen onder anderen Wayne Rooney, Lionel Messi, Paul Pogba, Kylian Mbappé en Matthijs de Ligt (in 2018) de prijs.