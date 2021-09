Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach Jong Oranje heeft doelman in het vizier Connor van den Berg grote winnaar keeperssoap Willem II: ’Nu eerste keus worden’

Connor van den Berg verricht tegen NEC meteen een belangrijke redding als hij invalt en zal zijn doel schoonhouden. Ⓒ ProShots

TILBURG - Connor van den Berg was jarenlang keeper in de jeugdopleiding van Feyenoord. In De Kuip is Justin Bijlow nu de grote man en Van den Berg koos een ander pad. Maar sinds zondag weet de hele Eredivisie dat hij een aardig partijtje kan keepen.