Estavana Polman met succes geopereerd aan knie

Handbalster Polman met succes opnieuw geopereerd aan knie

12.04 uur: Estavana Polman is opnieuw geopereerd aan haar knie. De Nederlandse international laat op Instagram weten dat de ingreep succesvol is verlopen. De verwachting is dat Polman twee maanden aan de kant moet blijven. Haar deelname aan het WK lijkt niet in gevaar te komen. Het mondiale toernooi in Denemarken, Noorwegen en Zweden begint eind november.

De speelster van de Roemeense club Rapid Bucuresti raakte al twee keer eerder geblesseerd aan haar knie. Na het nieuws over haar nieuwe operatie liet Polman op de website van haar club weten dat ze er alles aan zal doen om sterker terug te komen. „Ik kan niet wachten om weer voor de club te spelen en overwinningen te behalen”, zei Polman.

Trainer Van der Ham keert terug bij Judo Vlaanderen

10.42 uur: De Nederlandse judocoach Mark van der Ham keert terug bij Judo Vlaanderen. Hij gaat de Vlaamse judoka’s begeleiden richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Van der Ham verliet Judo Vlaanderen vorig jaar na een succesvolle periode met onder meer een wereldtitel en olympisch brons voor Matthias Casse. Hij ging aan de slag in Azerbeidzjan maar volgt nu de eerder deze maand bij Judo Vlaanderen vertrokken Damiano Martinuzzi op.

Astana Qazaqstan contracteert Eritreeër Mulubrhan

10.41 uur: Astana Qazaqstan heeft de Eritreeër Henok Mulubrhan gecontracteerd. De 23-jarige renner heeft een contract tot eind 2025 getekend.

Mulubrhan maakt de overstap van de Italiaanse ploeg Green Project-Bardiani. Hij won dit seizoen de rondes van Rwanda en Qinghai Lake en prolongeerde zijn titel als Afrikaans kampioen op de weg.

Nishikori meldt zich af voor de US Open

08.46 uur: Kei Nishikori heeft zich afgemeld voor de US Open. De Japanner heeft te veel last van een knieblessure.

Nishikori haalde in 2014 de finale van de US Open. Hij verloor toen van de Kroaat Marin Cilic.

De 33-jarige Nishikori kwam door blessureleed lange tijd niet in actie. Vorig jaar januari onderging hij een operatie aan zijn heup. De voormalige nummer vier van de wereld maakte in juli van dit jaar in Atlanta zijn rentree op de ATP Tour en haalde de kwartfinales. Hij moest het toernooi in Washington al laten schieten vanwege problemen met zijn knie.

Sock stopt na de US Open

08.03 uur: De Amerikaanse tennisser Jack Sock beëindigt na de US Open zijn loopbaan. De 30-jarige Sock won vier ATP-titels in het enkelspel. In 2017 was hij de beste bij het mastertoernooi in Parijs. De achtste plaats was zijn hoogste klassering op de wereldranglijst.

In het dubbelspel vergaarde hij zeventien titels. In het mannendubbel was hij succesvol bij een grandslamtoernooi. Hij zegevierde op Wimbledon en de US Open. In het gemengd dubbel veroverde hij in 2016 het goud bij de Spelen in Rio de Janeiro.

Sock speelt bij de US Open in het dubbelspel met zijn landgenoot John Isner, die eerder al zijn afscheid aankondigde. „Als achtjarige jongen werd ik verliefd op deze sport. Ik heb in veertien jaar geweldige herinneringen gemaakt, die ik nooit meer zal vergeten”, aldus Sock op Instagram.

Record voor turnster Biles bij Amerikaanse kampioenschappen

07.50 uur: Simone Biles heeft bij de Amerikaanse kampioenschappen turnen met haar titel op de meerkamp een record gevestigd. Ze won het goud op dit onderdeel voor de achtste keer. De 26-jarige viervoudig olympisch kampioene passeerde hiermee Alfred Jochim die in 1933 voor de zevende keer de titel pakte. Biles had zijn prestatie in 2021 al geëvenaard.

Daarna kwam Biles niet meer op de nationale titelstrijd in actie. Na de Spelen in Tokio, waar ze al aan minder wedstrijden meedeed, laste ze vanwege mentale problemen een pauze in. Eerder deze maand maakte ze haar rentree bij de US Classic.

Simone Biles op weg naar goud. Ⓒ ANP/HH

Met het record was Biles niet echt bezig geweest. „Ik doe dit al zo lang. Ik ben niet echt bezig met records. Ik ben vooral bezig met mijn prestatie, maar dit is dus mijn geluksgetal dit jaar”, zei Biles, die tien jaar geleden haar eerste Amerikaanse titel won.

Biles zegt dat ze na een lastige periode haar carrière anders probeert te benaderen. „Ik weet wat ik wil en wat mijn doelen zijn, maar ik houd dingen meer voor mezelf”, aldus Biles. „Tot nu toe werkt dat goed.” Ze kan zich opmaken voor deelname aan de WK volgende maand in Antwerpen, maar wilde na afloop van de Amerikaanse kampioenschappen nog niet ingaan op de vraag of ze haar opwachting wil maken bij de Spelen in Parijs.

Ze won de titel op de meerkamp met 118,450 punten. Shilese Jones eindigde als tweede met 114,550 punten, voor Leanne Wong (111,100).