Clubheld Mark van der Maarel verlengt opnieuw bij FC Utrecht

Van der Maarel maakte op 20 september 2009 zijn debuut voor FC Utrecht en speelt sindsdien onafgebroken voor de ’Domstedelingen’. Als hij zijn nieuwe contract uitdient, is hij dus veertien jaar onderdeel van het eerste elftal. Van der Maarel droeg inmiddels 307 keer het shirt van Utrecht. Alleen Jan Willem van Ede (462 keer), Jean-Paul de Jong (434), Leo van Veen (421), Herman Verrips (340) en Ton de Kruijk (324) speelden vaker voor de club.

„Mark is een enorm gewaardeerde kracht in onze selectie. We zijn dan ook erg blij dat we met Mark een langer contract zijn overeengekomen”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam. „Met zijn karakter, ervaring en strijdlust is Mark een voorbeeld in de selectie. Hij blijft zich ook op persoonlijk vlak ontwikkelen, waardoor zijn rol binnen de spelersgroep alleen maar groeit. Erg mooi dat Mark zich ook weer voor de komende jaren aan ons wil verbinden en gelooft in de doelen en ambities die we met elkaar willen bereiken.”