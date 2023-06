Premium Het beste van De Telegraaf

Alle ballen Nederlandse volleybalmannen op Spelen in Parijs: ’Het is mijn droom’

Door Lisa Schoenmaker

Ook tegen Polen slaat Nimir Abdelaziz er weer lustig op los. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

ROTTERDAM - De Nederlandse volleybalmannen zijn deze week in eigen land volop verwikkeld in de strijd om de Nations League, maar er zit een veel groter doel aan de wedstrijden vast. Dat realiseert ook Nimir Abdelaziz zich. Juist hij, want de sterspeler van Oranje weet dat richting de Olympische Spelen van Parijs ieder duel nu van levensbelang kan zijn. „Iedere wedstrijd telt, iedere wedstrijd is nu een finale en zo staan we ook in het veld.”