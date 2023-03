De Gier vliegt eruit bij FC Den Bosch na historische afgang van 13-0

PEC Zwolle, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie, evenaarde met de monsterscore het record in het betaalde voetbal. Ajax won ook al eens met 13-0, in oktober 2020 van VVV-Venlo.

„De intentie was om het seizoen met elkaar af te maken”, zegt Yousuf Sajjad, sinds 1 januari technisch manager van de eerstedivisionist. „Jack had in december duidelijkheid moeten krijgen over zijn toekomst. Dat is niet gebeurd, waardoor er ruis op de lijn is ontstaan. Toen wij hem in februari alsnog vertelden dat we na dit seizoen niet met hem door zouden gaan, viel dat rauw op zijn dak. We hoopten oprecht dat we desondanks samen konden blijven werken. Helaas zijn we in die gezamenlijke missie niet geslaagd.”

Absolute ondergrens

„We weten dat er veel werk aan de winkel is”, vervolgt Sajjad. „Het resultaat op vrijdag overtrof onze verwachtingen in negatieve zin. Qua niveau was dit de absolute ondergrens en hiervoor moet iedereen uit heden en recente verleden verantwoordelijkheid nemen, niet alleen Jack. Een ongeschreven voetbalwet is ook dat het voor Jack en de spelers na dit verlies niet logisch zou zijn om onder de gegeven omstandigheden door te gaan.”

De Gier (54) begon zijn voetballoopbaan in Den Bosch en speelde ook voor onder meer Cambuur en Go Ahead Eagles. Als trainer was hij actief voor Almere City FC, NEC en Go Ahead Eagles alvorens hij op 1 februari 2021 in dienst trad als hoofdtrainer van FC Den Bosch. De ploeg staat momenteel achttiende.

Assistent William van Overbeek neemt vooralsnog De Giers taken over.