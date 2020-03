Groningen-spits Redan maakt excuses en doet donatie

Via sociale media dook een filmpje op, waarop te zien is dat Redan samen met onder anderen Ajacied Quincy Promes en andere vrienden in groepsverband aan het voetballen is. De 19-jarige spits negeerde daarmee niet alleen de voorschriften van de overheid, maar ook de afspraken die bij FC Groningen zijn gemaakt.

Gestoord aan gedrag

„Dit is gedrag dat wij niet willen zien”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „Daarop hebben wij hem aangesproken. Daishawn was zeer schuldbewust. Hij heeft een domme fout gemaakt en hiervoor zijn oprechte excuses aangeboden richting de club, zijn medespelers, staf, supporters en alle mensen die zich hebben gestoord aan zijn gedrag.”

Redan besloot ook een donatie te doen aan het supportersinitiatief Noordtribune Helpt, waarbij fans van FC Groningen zich inzetten voor mensen in de regio die hulp nodig hebben in deze crisistijd. Ajax heeft laten weten de zaak te bespreken met Promes.