Roest blijft Bergsma ook op 10 kilometer voor

Schaatsen

Schouten eist ook marathonzege in Enschede voor zich op

Irene Schouten heeft ook de tweede wedstrijd om de Marathon Cup gewonnen. Enkele uren nadat de olympisch kampioene bij kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Heerenveen de 3000 meter had gewonnen, was ze in Enschede de beste van het marathonpeloton.