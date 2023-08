FC Twente moet jacht op Conference League-groepsfase voortzetten zonder Gijs Smal

Smal speelde vorig seizoen alle 44 wedstrijden en toen had FC Twente nog de beschikking over huurling Anass Salah-Eddine, die nu terug is naar Ajax. In de slotfase tegen Hammarby werd Smal vervangen door middenvelder Michal Sadilek maar die had verdedigend zo zijn kwetsbaarheden. Een andere optie zou kunnen zijn Joshua Brenet, die in het verleden bij PSV veel rechtsback heeft gespeeld, van kant te laten wisselen en Alfons Sampsted rechtsback te laten spelen.

FC Twente speelt donderdag de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen FC Riga. Als FC Twente de ploeg uit Letland uitschakelt wacht een confrontatie met de winnaar van het tweeluik tussen Fenerbahce en Maribor. Bij de Turken spelen de voormalige FC Twente-spelers Dusan Tadic en Jayden Oosterwolde.

