’Ik doe al een tijd mee en moet het leuk blijven vinden’ Twijfels hockeyster Marloes Keetels over toekomst

Door Steven Kooijman

Marloes Keetels is de Belgische speelsters Emma Puvrez (l.) en France De Mot te snel af. Oranje verslaat de Zuiderburen met 3-1. Ⓒ ANP/HH

AMSTELVEEN - Op een avond waarop Alyson Annan tijdens het gewonnen Pro League-duel met België (3-1) drie nieuwe speelsters voor de leeuwen gooide, stonden ook een paar onverslijtbare routiniers op het veld. Marloes Keetels was één van hen. De misschien wel beste speelster van het olympische hockeytoernooi stelde zich na Tokio weer beschikbaar voor Oranje. De vraag is echter of het manusje van alles Parijs 2024 wil halen.