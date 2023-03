AZ knokt zich naar kwartfinale Conference League na bloedstollend gevecht met Lazio

Nadat de basis negen dagen geleden met een spectaculaire 2-1 uitzege in Olimpico was gelegd, maakten de mannen van Pascal Jansen de klus in een sfeervol AFAS Stadion af: 2-1. Wie anders dan Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis waren de goudhaantjes.

De spraakmakende eliminatie van de Romeinen is goed voor de clubkas (de Europese verdiensten zijn dit seizoen de tien miljoen gepasseerd), de prestige van AZ én het Nederlandse clubvoetbal, dat de door AZ behaalde punten voor de coëfficiëntenranking van de UEFA goed kan gebruiken. AZ is dit seizoen de grote puntenpakker namens Nederland.

Bekijk ook: Hoe er vanuit AZ steeds meer lijntjes van en naar Italië lopen

Interessante transferzomer

Mede dankzij twaalf (!) Alkmaarse overwinningen consolideerde Nederland de zesde plaats op deze ranglijst ten opzichte van concurrent Portugal, waardoor ons land een extra (tweede) ticket voor de Champions League voor het seizoen 2024/2025 nauwelijks meer kan ontgaan. Bovendien mag de club die volgend seizoen als derde eindigt, zich inschrijven voor het kwalificatietoernooi van het miljardenbal.

In dat opzicht gaat AZ dus een zeer interessante transferzomer tegemoet. De clubleiding zal het niet in haar hoofd halen om al te veel sterkhouders in de etalage te zetten, gezien de extra tickets die aan het einde van de rit zijn te bemachtigen. De club uit Alkmaar wil heel graag terugkeren in de Champions League, het walhalla waar het in 2009 voor het laatst actief was.

Jeugd

Een vertrek van Dani de Wit zal niet worden tegengehouden, aangezien AZ met de aankopen Djordje Mihailovic en Sven Mijnans al voorsorteerde op een mogelijk vertrek van de gedreven schaduwspits, die na vier jaar AZ toe is aan een nieuwe uitdaging. Maar hoe zit het met Tijjani Reijnders, de spelmaker die zich de afgelopen maanden zo stormachtig ontwikkelde en door clubs uit binnenland en buitenland wordt gevolgd? De spoeling op zijn positie is dunner.

Gelukkig heeft AZ de jeugd, dat in de Eerste Divisie met ’Jong’ naar behoren presteert en in de UEFA Youth League niet te stoppen is, getuige de ruime zeges op Eintracht Frankfurt (5-0), FC Barcelona (0-3) en Real Madrid (4-0). Een trits aan talenten bewees dit seizoen klaar te zijn voor het grote werk.

Jesper Karlsson juicht na zijn prachtige goal. Ⓒ ANP/HH

Veel publiek

De wedstrijd begon stroef voor AZ. Exemplarisch was de gele kaart van Milos Kerkez binnen twee minuten, zodat de Hongaar die in Rome de winnende treffer had gemaakt een tikkie met de handrem moest verder spelen. Tegen een ploeg die ten opzichte van de heenwedstrijd op liefst acht (!) plaatsen was gewijzigd. Het publiek, nog nooit waren zoveel mensen (18.180) in Alkmaar getuige van een Europese thuiswedstrijd van AZ, veerde na een kwartier voor de eerste keer op toen Vangelis Pavlidis voorlangs kopte. Het waren echter de 450 meegereisde Lazio-fans die in de 21e minuut als eersten konden juichen, nadat Felipe Anderson AZ-goalie Mat Ryan in de korte hoek verschalkte: 0-1.

Zeven minuten later was de stand weer gelijk. En als Jesper Karlsson scoort, dan is dat meestal op schilderachtige wijze. Zijn uithaal vanaf de linkerzijde met zijn magische rechter sloeg in de verre hoek onhoudbaar voor Ivan Provedel binnen (1-1). Bankzitter Sam Beukema vloog de Zweed als eerste in zijn armen, zo’n avond was het dus. Karlsson was in Rome ook al heel belangrijk geweest, met twee assists.

Voetbalfeest

De eerste helft had veel weg van de eerste 45 minuten. Steeds vaker slaagde AZ erin de Romeinen op eigen helft op te jagen. Het resulteerde in gevaarlijke schoten van Sven Mijnans, Tijjani Reijnders, Vangelis Pavlidis en Karlsson. Lazio speelde op het randje.

Ook na rust drong de thuisploeg aan, trof Reijnders de paal, net als Jens Odgaard. Maar belangrijker: tussendoor schoot Pavlidis vanaf randje strafschopgebied de allesbeslissende 2-1 binnen, wat het voetbalfeest in een zinderend Alkmaar compleet maakte.