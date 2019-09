Roglic weer ijzersterk in Vuelta

Sterker nog: de kopman van Lotto-Jumbo kwam samen met Tadej Pogacar over de streep op de top van de Los Machucos. Roglic schonk zijn landgenoot uit Slovenië de dagzege. Pogacar steeg naar de derde plek in het klassement. Alejandro Valverde blijft de nummer twee.

Roglic en Pogacar pakten 27 seconden op Alejandro Valverde en Nairo Quintana. Miguel Ángel López verloor 1.01 minuut. Wilco Kelderman kwam als tiende binnen op 1.08 minuut.

In het algemeen klassement heeft Roglic na de dertiende etappe 2.25 minuut voorsprong op Valverde. Pogacar is geklommen naar de derde plaats op 3.01 minuut van zijn landgenoot. De Colombianen Ángel López en Quintana volgen daarachter op respectievelijk 3.18 en 3.33. minuut. Kelderman staat negende op 7.39 minuut.

Voor Pogacar is het de tweede etappezege in deze Vuelta. De 20-jarige Sloveen won eerder de negende etappe in de Pyreneeën met aankomst in Cortals d'Encamp. Het talent van UAE Emirates pakte dit jaar al de eindzeges in de ronde van de Algarve en de Ronde van Californië.