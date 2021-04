Shanice van de Sanden denkt aan Oranje-eerbetoon voor overleden vader

Na het voor haar persoonlijk teleurstellend verlopen zilveren WK 2019 volgde een zware periode. Het feit dat ze minder goed presteerde en daar door fans en critici keihard op werd afgerekend, hakte erin bij de altijd goedlachse voetbalster. Van de Sanden zou Van de Sanden echter niet zijn als ze weer op zou krabbelen.

Het leed was echter nog niet geleden en kort achter elkaar werd ze geconfronteerd met twee overlijdensgevallen. In oktober 2020 overleed haar schoonvader, in februari haar eigen vader. „Het leven is soms zwaar. Helaas hebben we daar allemaal mee te maken.”

Van de Sanden weet wat haar tijdens de interlands met Spanje (9 april in Marbella) en Australië (13 april in Nijmegen) te doen staat. „Het is al even geleden dat ik heb gescoord voor Nederland”, aldus de rechtsbuiten van Wolfsburg, doelend op haar laatste interlandtreffer op 8 november 2019 tijdens de 0-8 overwinning op Turkije. „Het wordt hoog tijd dat ik weer een keer een doelpunt maak. Die wil ik dan opdragen aan mijn vader.”