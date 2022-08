Sneijder: ’KNVB feliciteerde mij op m’n 37e verjaardag met nummer 47, dat kan toch niet?’

Toen de voormalig middenvelder op 9 juni 2021 zijn 37e verjaardag vierde kwam er een kaart van de KNVB in de bus. „Er stond: Gefeliciteerd met je 47e verjaardag. Dat kan toch niet?”, zo onthulde Sneijder maandag in Veronica Offside.

De deur naar het trainerschap via de KNVB is wat betreft Sneijder nu wel definitief gesloten. Hij heeft bovendien weinig ambitie als veldtrainer, maar ziet meer iets in een rol als manager. Daarvoor zal hij zijn papieren dus elders moeten halen. „Misschien wel in Turkije. Daar moet je drie keer op je fluitje blazen en dan heb je hem. Maar er is ook een optie in Ierland, heb ik me laten vertellen. Dus ik ga het toch over de grens zoeken.”

Gezien zijn verleden als speler van Galatasaray lijkt Turkije wel een goede optie. Hij zou bij de club immers graag als manager terugkeren. „Dat zou mooi zijn, ik heb daar toptijden gehad. Het is een mooie club, met mooie mensen en een mooie cultuur. Dus ja, daar zou ik ooit wel willen terugkeren.”