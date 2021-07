Roger Schmidt ziet Donyell Malen en Denzel Dumfries niet snel terugkeren bij PSV

De buitenlandse interesse in het tweetal is dan ook zeer serieus en talloos. Italiaans kampioen Internazionale is in de markt voor Dumfries, die al langer de interesse van het Engelse Everton op zich gericht weet. Borussia Dortmund zal de pijlen na het vertrek van Jadon Sancho naar Manchester United nadrukkelijker richten op Donyell Malen, de man die al tijden in de top van het lijstje eventuele vervangers staat voor de Duitsers.

,,Of ik nog op beiden reken voor het duel met Galatasaray? We zullen zien, maar ik heb meer de verwachting dat ze misschien niet meer zullen terugkeren op De Herdgang’’, aldus Schmidt na het gewonnen oefenduel met RWDM (6-2). ,,Als ze nog geen transfer zullen maken, zullen we de situatie opnieuw moeten bekijken. Maar het was voor de zomer al duidelijk dat zij misschien naar het buitenland zouden vertrekken en dat verwacht ik nog steeds.’’

PSV-trainer Roger Schmidt tijdens de oefenwedstrijd tussen PSV en RWDM van zaterdag. Ⓒ HH/ANP

Zijn beiden of één van de twee internationals van PSV nog niet verkocht voor 21 juli, dan wordt na hun huidige vakantie bekeken of zij inzetbaar zijn tegen Galatasaray. ,,Dat zullen we moeten bekijken, is nu nog moeilijk te zeggen en wordt de uitdaging’’, zegt Schmidt, die ook Oranje-debutant Cody Gakpo zal zien terugkeren. ,,Dat geldt ook voor Cody. Hij zal ook een week voor de wedstrijd terugkeren. Het zal goed zijn om ze erbij te hebben, duidelijk. Dan heb je opties. Maar dat zij niet honderd procent fit zullen zijn voor dat duel, is ook duidelijk. We hebben wel al onze wapens nodig tegen Galatasaray. Als zij (Dumfries en Malen, red.) nog steeds onze spelers zijn, zullen we ze zeker gebruiken, maar op een manier dat het zin heeft en te begrijpen valt.’’

Schmidt zag de tevens felbegeerde Noni Madueke uitblinken (twee goals) én uitvallen. Vlak voor tijd ging de Engelsman met kramp en dus niets ernstigs naar de kant. ,,Al was het de return tegen Galatasaray, dan had hij de laatste twee minuten nog wel moeten volmaken’’, grapte Schmidt na afloop van opnieuw een duel in het 4-2-2-2-systeem. ,,We haalden een goed niveau voor de start, hebben een paar aspecten in ons spel van de training naar de praktijk gebracht vandaag en daar zullen we op het trainingskamp op voortborduren.’’

PSV vertrekt maandag op trainingskamp naar het Duitse Marienfeld, waar zal worden geoefend tegen Delbrücker SC (woensdag) en VfL Osnabrück (zaterdag).