Hendriks: competities topsport vóór 1 september opstarten

Vooralsnog is het in coronatijd voor de ongeveer 1000 profvoetballers en 1000 profs in andere takken van sport alleen toegestaan te trainen. Volgens de regels van de overheid mogen pas vanaf 1 september de competities weer beginnen. Maar dat kan eerder, vooral nu uit onderzoek is gebleken dat bij contactsporten het risico op overdragen van het virus vrij klein is. „Veel kleiner dan we in eerste instantie aannamen”, zegt Hendriks.

Hij noemt nog twee argumenten die een eerdere opstart van de topsport rechtvaardigen. „Het gaat om een klein aantal Nederlanders, dus het risico voor de rest van het land is zeer beperkt. Bovendien beschikt de topsport over de luxe van fulltime medische begeleiding, er is altijd een medische staf die kan meekijken. ”

„We hebben een goede case om het naar voren te halen”, vindt Hendriks. „Maar ik voel ook een grote verantwoordelijkheid. We kunnen niet naar Den Haag om alleen te vragen, we zullen als sport er alles aan doen om die besmettingsgraad heel laag te houden en te zorgen voor goede veiligheidsprotocollen. We moeten streng zijn; bij een lichte verkoudheid niet sporten. We gaan ook pas eerder beginnen als we groen licht krijgen van de overheid”, aldus Hendriks in Studio Sport.