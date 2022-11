Premium Het beste van De Telegraaf

Van de Krommedijk naar Qatar Van Gaal verbijstert met keus voor debutant Noppert (28) als WK-doelman van Oranje

Door Mike Verweij en Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Links Andries Noppert, naast hem Louis van Gaal. Ⓒ AFP

DOHA - Het is voor Louis van Gaal te hopen dat Vincent Janssen, Steven Bergwijn en Cody Gakpo maandag even makkelijk langs hun Senegalese tegenstanders flitsen als hijzelf de lastige vragen omzeilde. Of dat Andries Noppert doelpogingen van de Afrikanen net zo eenvoudig countert.