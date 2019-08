Huntelaar betreurt vertrek Dolberg

Huntelaar had een basisplaats tegen de kampioen van Cyprus. In de openingsfase van de tweede helft dacht hij voor de 2-0 te zorgen. „Maar volgens de videoscheidsrechter stond Veltman buitenspel”, zei hij. „Ik dacht dat hij niet aan het spel deelnam.”

Huntelaar verstuurde ook de voorzet waaruit Tadic de bevrijdende 2-0 maakte. „Dat was een goede voorzet”, beaamde hij. „Maar ook een goede goal. Hij moet het nog wel even doen. Wat belangrijk was dat we nu wel goed stonden na balverlies. We hebben geen kans weggegeven.”

Een basisplaats is dichterbij gekomen voor Huntelaar, nu Kasper Dolberg zo goed als zeker naar OGC Nice vertrekt. ”Toch vind ik jammer dat hij weg gaat”, zei de ervaren spits. „Hij heeft heel veel potentie. Maar hij wil helaas zelf weg.”

