Videoref haalt spelers terug uit kleedkamer: 'Waanzin natuurlijk'

De spelers zaten halverwege de competitiewedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 al bijna allemaal weer in de kleedkamer toen scheidsrechter Guido Winkmann hen terug riep. Van zijn collega achter de tv-schermen had Winkelmann te horen gekregen dat Mainz een strafschop verdiende.

Winkmann had een handsbal over het hoofd gezien, dus hij liet doorspelen en floot voor het rustsignaal toen de bal daarna buiten de lijnen verdween. Terwijl de spelers het veld af liepen, kreeg de scheidsrechter op zijn oortje het advies om nog eens naar de beelden te kijken. "Ik zag toen dat de speler van Freiburg zijn arm uitstak en de bal raakte, een duidelijke penalty'', aldus Winkmann.

Gulde: "Die strafschop heeft Mainz in de kaart gespeeld. Videobewijs kan je uitproberen op de laatste speeldag, als het nergens meer om gaat. Niet bij zo'n belangrijke wedstrijd. Ongelooflijk dat ze dit hebben besloten.''

,,Zoiets is niet eerder gebeurd en ik snap dat Freiburg niet blij is'', zei Winkmann. ,,Maar in deze moderne tijd hebben we nu eenmaal de videoscheidsrechter en die zorgt voor gerechtigheid.''