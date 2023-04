KNVB: Joey Kooij had Twente - Sparta moeten staken

Dat heeft de KNVB maandagmiddag aangegeven in reactie op vragen over de tumultueuze slotfase, waarbij het optreden van de arbitrage nogal afweek van wat op andere velden is gebeurd deze speelronde. Bij FC Groningen-NEC werd de wedstrijd definitief gestaakt, toen de assistent-scheidsrechter één beker drank op zijn benen had gekregen en de wedstrijd PSV-Ajax werd gedurende een kwartier tijdelijk gestaakt, nadat één plastic beker het veld op kwam.

Bekijk ook: FC Twente en Sparta Rotterdam scoren zes keer in spektakelstuk

De KNVB geeft aan, dat Kooij wel goed heeft gehandeld met het geven van een gele kaart aan Sambo, die het gooien van voorwerpen over zichzelf afriep door op een provocerende wijze te juichen voor het vak met de fanatieke FC Twente-aanhang. ,,De scheidsrechter heeft terecht een gele kaart gegeven aan Sparta-speler Sambo voor zijn provocerende gedrag”, laat de voetbalbond weten in een reactie.

,,Als we met z’n allen bezig zijn om het wangedrag uit de stadions te weren, dan helpt het provoceren van supporters niet.” Nadat Maurice Steijn het direct na de wedstrijd nog had opgenomen voor Sambo, is de Sparta-trainer na het zien van de beelden van mening, dat de speler met zijn juichgedrag te ver is gegaan en de gele kaart over zichzelf heeft afgeroepen.