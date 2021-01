Zeljko Petrovic: ’Duel met Ajax gaf mij een nóg beter gevoel bij Willem II’

Zeljko Petrovic staat vrijdagmiddag direct al op het trainingsveld bij Willem II. Ⓒ Twitter Willem II

TILBURG - Zeljko Petrovic keert vier jaar na zijn ontslag bij ADO Den Haag terug als hoofdtrainer in de Eredivisie. Willem II ziet in de Montenegrijn de aangewezen persoon om de ploeg, die in zware degradatienood verkeert, een nieuwe impuls te geven. Petrovic, die voor een half jaar is gecontracteerd, stond vrijdagmiddag al op het trainingsveld in Tilburg.