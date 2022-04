Aanvoerder Bram van Polen gaat zestiende seizoen bij PEC Zwolle in

De ploeg uit de hoofdstad van Overijssel strijdt tegen degradatie uit de Eredivisie. Zes wedstrijden voor het einde van de competitie staat PEC onderaan, al bedraagt de achterstand op de ’veilige’ vijftiende plek slechts 3 punten. Van Polen blijft de club sowieso trouw, ook bij degradatie.

„Er zijn voldoende uitdagingen om juist nu nog een jaar door te gaan”, zegt de verdediger. „Ik voel me hartstikke fit en kan van waarde zijn voor mijn club. Ook in dit sportief lastige jaar is dat niet anders. Volgend seizoen wil ik er weer bij zijn, ongeacht op welk niveau de club acteert. Maar laat één ding duidelijk zijn: het geloof in een goede afloop van dit seizoen is bij mij net als binnen de rest van de spelersgroep groot. We gaan de komende weken dan ook keihard door met onze missie om PEC Zwolle in de Eredivisie te houden, want daar horen we thuis.”

Van Polen werd met Zwolle in 2012 kampioen van de eerste divisie. Twee jaar later won PEC de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

