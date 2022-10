Tijdschema GP Mexico: weer een latertje voor Nederlandse fans

Ook in Mexico wordt van zaterdag op zondag de klok met een uur teruggezet, waardoor het tijdsverschil van zeven uur blijft bestaan. De voorgaande jaren begon de race vaak om 13.00 uur lokale tijd, maar nu is dat een uurtje later. Overigens is deze week een wet aangenomen dat de klok niet meer wordt verzet in Mexico. Komend weekeinde is het de laatste keer dat dit gebeurt.

Nyck de Vries, volgend seizoen namens AlphaTauri actief in de Formule 1, zal tijdens de eerste vrije training het stuur van George Russell overnemen bij Mercedes. De tweede training duurt net als in Austin een half uur langer, omdat er opnieuw Pirelli-banden voor 2023 worden getest.

Max Verstappen kan in Mexico zijn veertiende zege van het seizoen boeken. Dat zou een absoluut record zijn. Afgelopen weekeinde evenaarde hij al de prestatie (dertien overwinningen) van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. In Mexico worden over drie dagen 350.000 toeschouwers verwacht.

Tijdschema Grand Prix van Mexico, Nederlandse tijd:

Vrijdag 28 oktober:

Eerste training: 20.00 uur

Tweede training: 23.00 uur

Zaterdag 29 oktober:

Derde training: 19.00 uur

Kwalificatie: 22.00 uur

Zondag 30 oktober: