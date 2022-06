AZ heeft Odgaard binnen en laat Aboukhlal gaan

Met het vastleggen van de Deense spits tot medio 2027 zijn alle transferverzoeken van Pascal Jansen voor zijn aanvalslinie ingewilligd. Vorige week haalde AZ de Zweedse vleugelspits Mayckel Lahdo al voor 600.000 euro op bij Hammarby IF. De 19-jarige Zweed moet het gat op de rechtsbuitenpositie invullen.

Internazionale

Odgaard doorliep de jeugdopleiding van Lyngby BK in zijn vaderland. In de zomer van 2017 maakte de lange aanvaller de overstap naar de Italiaanse grootmacht Internazionale. Sinds 2018 staat Odgaard onder contract bij Sassuolo, waarvoor hij slechts één duel in de Serie A speelde.

Op huurbasis droeg hij de afgelopen seizoenen de shirts van sc Heerenveen, FC Lugano, Pescara en, afgelopen seizoen, RKC Waalwijk. Bovendien kwam hij vijf keer in actie voor Jong Denemarken, waarin hij twee keer trefzeker was.

’Intelligente speler’

Bij de Waalwijkers maakte Odgaard indruk. In het seizoen 2021-2022 kwam hij tot 33 officiële wedstrijden, waarin hij elfmaal scoorde en zes assists afleverde. Odgaard is na Mees de Wit en Mayckel Lahdo de derde zomeraanwinst van AZ. Max Huiberts, directeur ’Voetbalzaken’ bij AZ, over zijn laatste aanwinst: „Mayckel heeft bewezen doelpunten te kunnen maken.”

En daar is Huiberts zeer content mee, zegt hij: „We hebben de afgelopen jaren gezien dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Wij denken dat hij hier goed past omdat hij heeft bewezen makkelijk doelpunten te kunnen maken. Daarnaast is hij is een intelligente speler, goed in de kleine ruimte en heeft hij een goed schot in zijn linkerbeen.”

4,5 miljoen

Odgaard, waarvoor de penningmeester van AZ circa 4,5 miljoen euro moet overmaken, kan niet wachten om voor zijn nieuwe club in actie te komen. „Mijn eerste indruk is heel goed. Helemaal in dit mooie stadion en met de topfaciliteiten op het trainingscomplex. Dat vind je niet snel beter. AZ is een grote club in Nederland en dus ook voor mij. Dit is een grote stap voor mij.”

Toulouse

AZ krijgt ondertussen ook weer geld binnen, naar verluidt twee miljoen euro exclusief bonussen. Zakaria Aboukhlal gaat in ruil daarvoor het AFAS Stadion verlaten en tekent een contract bij het naar de Ligue 1 gepromoveerde Toulouse FC. In Alkmaar liep zijn verbintenis nog tot medio 2023.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts bedankt de spits voor zijn bewezen diensten. „Met meerdere belangrijke doelpunten heeft Zakaria absoluut zijn kwaliteiten getoond en heeft hij zijn waarde voor het elftal laten zien. Bovendien is hij de afgelopen jaren uitgegroeid tot Marokkaans international. We bedanken Zakaria voor zijn inzet voor onze club en wensen hem veel succes in Frankrijk en met zijn interlandcarrière.”

Aboukhal kwam in 2019 over van PSV, waar hij tot twee optredens in het eerste kwam. Voor AZ speelde hij 88 duels, waarin hij 12 keer trefzeker was.