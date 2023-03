Wit-Russische tennisster Sabalenka voelt heel veel haat: ’Wat heb ik misdaan?’

Aryna Sabalenka in actie. Ⓒ ANP/HH

De Wit-Russische tennisster Aryna Sabalenka zegt nog nooit zoveel haat in de kleedkamers te hebben ondervonden als het laatste jaar, sinds de Russische inval in Oekraïne. Haar land geldt als bondgenoot van de Russen. „Het is echt heel moeilijk. Ik heb dit niet eerder meegemaakt.”