Opsporing Verzocht bij Jumbo-Visma in Vuelta

Met een venijnig sprintje aan het slot van de etappe pakt Roglic (r.) niet alleen een paar extra seconden mee, hij laat Valverde ook zien wie er de beste is. Ⓒ BSR Agency

BECERRIL DE LA SIERRA - Eerst wordt er een beetje lacherig gedaan over de ’kwijtgeraakte’ Sepp Kuss. De jonge Amerikaan van Jumbo-Visma heeft de achttiende etappe in de Vuelta a España voltooid, maar vervolgens is hij bijna zestig minuten spoorloos en blijkt er via zijn ’oortje’ ook geen radiocontact mogelijk. Iedereen loopt onrustig rond. Pas wanneer blijkt dat er niets aan de hand is, zie je hoe opgelucht de complete staf is. „Ik vreesde dat Sepp ergens in een greppel lag”, erkent ploegleider Grisch Niermann dik een uur na de finish.