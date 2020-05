Sport Kort: Geen MotoGP in Groot-Brittannië en Australië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: Geen MotoGP-races in Groot-Brittannië en Australië

09.26 uur: Voor het eerst in ruim 70 jaar komen de motorcoureurs voor het WK niet naar Groot-Brittannië. De Britse Grand Prix op Silverstone gaat niet door en ook de Grote Prijs van Australië op Phillip Island is geschrapt als gevolg van de coronacrisis. De organisatie van de WK wegrace is nog altijd bezig een nieuwe kalender op te stellen voor dit seizoen.

In maart werd in Qatar nog wel geracet door de coureurs uit de Moto2 en Moto3. De koningsklasse MotoGP ging daar al niet door. Alle races die daarna kwamen zijn afgelast of uitgesteld. Zo gaat de TT van Assen, die op 28 juni zou worden verreden, dit jaar niet door. Ook de GP’s van Groot-Brittannië (gepland op 30 augustus) en Australië (25 oktober) krijgen geen plek op de nieuwe racekalender voor 2020 die nog altijd in de maak is. „We vragen om geduld, we wachten tot de situatie verbetert”, zei directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna Sports, de organisator van de MotoGP.

Twee jaar geleden kon de Britse GP op Silverstone ook al niet doorgaan, toen omdat het vanwege overvloedige regenval te gevaarlijk was om de baan op te gaan.

Atletiek: Operatie voor tweevoudig olympisch kampioen 800 meter

07.17 uur: De Keniaanse atleet David Rudisha, tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter, heeft een operatie aan zijn linkerenkel ondergaan. Rudisha verstapte zich onlangs toen hij een rondje ging lopen in de buurt van zijn huis in Kenia. Hij dacht aanvankelijk dat het wel meeviel, maar onderzoek bracht een breuk in de enkel aan het licht.

Een operatie was onvermijdelijk. Rudisha, de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 en tweevoudig wereldkampioen op de 800 meter, heeft volgens z’n manager zo’n drie maanden nodig om te herstellen. De 31-jarige Keniaan begint daarna aan de voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio, die als gevolg van de coronacrisis zijn uitgesteld naar 2021.

Rudisha tobt al geruime tijd met fysieke problemen. De wereldrecordhouder op de 800 meter (1.40,91) liep in 2017 z’n laatste internationale wedstrijd.