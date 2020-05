Sport Kort: ’NBA hoopt op herstart op 31 juli’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: NBA hoopt op herstart op 31 juli

23.48 uur: NBA-commissaris Adam Silver heeft de raad van commissarissen van de basketbalcompetitie laten weten dat hij hoopt op een herstart van het seizoen op 31 juli. Dat meldt de sportwebsite The Athletic. De NBA wilde het bericht echter niet bevestigen.

De NBA was de eerste Amerikaanse competitie die werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat gebeurde op 12 maart nadat de Franse basketballer Rudy Gobert van Utah Jazz positief had getest.

Hoe de basketbalcompetitie het seizoen wil afmaken en of dat met publiek gaat zijn, is nog niet bekend. Er liggen plannen om alle wedstrijden op één locatie te gaan afwerken.

Emanuel Buchmann. Ⓒ EPA

Wielrennen: Buchmann rijdt ’Mount Everest-hoogte’

19.23 uur: De Duitser Emanuel Buchmann heeft de zogeheten Everest Challenge voltooid: in zo kort mogelijke tijd 8846 hoogtemeters overbruggen, oftewel de hoogte van de Mount Everest. De 27-jarige wielrenner van Bora-hansgrohe heeft er vooralsnog ruim 14.000 euro mee ingezameld voor het goede doel. Zijn streefdoel van 10 euro per hoogtemeter, dus ruim 88.000 euro, heeft hij niet gehaald.

De nummer 4 van de Tour de France van vorig jaar reed vrijdag steeds weer opnieuw de Haiminger Berg in het Ötztal in Tirol in Oostenrijk op. „Dat is een klim van 10 kilometer met 1050 hoogtemeters. Die ga ik dan in mijn eentje zo vaak op fietsen totdat ik die 8848 meter heb bereikt”, zei de 27-jarige renner vooraf.

Schaatsen: Oud-schaatser Mulder trainer bij Reggeborgh

18.42 uur: Michel Mulder is als assistent-trainer aan de staf van Schaatsteam Reggeborgh toegevoegd. De olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen sprint gaat hoofdtrainer Gerard van Velde ondersteunen bij de sprintploeg.

De 33-jarige Mulder beëindigde in januari van dit jaar zijn loopbaan. De Zwollenaar maakte bij zijn afscheid bekend dat hij ambities heeft op trainersgebied. „Ik ben heel blij dat ik Gerard nu op diverse vlakken kan assisteren bij de ploeg. Ondertussen ben ik druk bezig met mijn opleiding om de vereiste trainersdiploma’s te halen en hoop in de toekomst ooit zelf als hoofdtrainer aan de slag te gaan”, zegt Mulder

Naast Michel Mulder zijn Desly Hill en Phil Brojaka assistent-trainers van Van Velde bij Schaatsteam Reggeborgh.

Voetbal: Leicester-trainer Rodgers had coronavirus

18.32 uur: Leicester City-trainer Brendan Rodgers heeft in maart het coronavirus opgelopen. Aan de BBC Radio Leicester vertelde de 47-jarige coach van de nummer drie in de Premier League dat hij totaal geen krachten meer had.

Rodgers is de tweede trainer in de Premier League die heeft gemeld dat hij besmet is geraakt met het coronavirus. Arsenal-coach Mikel Arteta liet al in maart weten dat hij positief had getest.

„We waren een week vrij en moesten op 14 maart tegen Watford spelen. In de week erna begonnen de klachten”, vertelde Rodgers. „Ik kon nauwelijks lopen en het herinnerde me aan het beklimmen van de Kilimanjaro.”

Rodgers zei dat hij drie weken lang geen geur en smaak had en dat zijn vrouw dezelfde klachten had. „We zijn getest en we waren beiden besmet.”

Voetbal: Japanse voetbalcompetitie vanaf 4 juli zonder fans hervat

16.26 uur: De Japanse voetbalcompetitie wordt vanaf 4 juli weer hervat. Supporters zijn voorlopig nog niet welkom bij alle wedstrijden, vanwege het coronavirus.

Het oorspronkelijke speelschema is ook veranderd. De bedoeling is dat ploegen aanvankelijk zo weinig mogelijk reizen. De eerste speelronden tellen daarom veel streekderby’s.

De Japanse voetbalcompetitie werd begin februari na 1 speelronde afgebroken, vanwege het coronavirus.

Voetbal: FC Emmen neemt afscheid van aanvaller Quispel

16.13 uur: Freddy Quispel verlaat FC Emmen voor het Duitse VfB Oldenburg, dat uitkomt in de Regionalliga Nord. De 19-jarige aanvaller had een aflopend contract bij de eredivisionist uit Drenthe.

Quispel kreeg het afgelopen seizoen weinig speeltijd in het eerste elftal. Hij bleef steken op drie duels in de Eredivisie.

Schaatsen: Verbij breekt sleutelbeen bij val tijdens fietstraining

16.08 uur: Kai Verbij is vrijdagochtend hard ten val gekomen tijdens een fietstraining in Friesland. De 25-jarige sprinter van Team Jumbo-Visma heeft daarbij zijn linkersleutelbeen gebroken. Verbij wordt later vrijdag nog geopereerd in het ziekenhuis, laat de ploeg weten.

De Zuid-Hollander, die bezig is aan zijn eerste weken bij Jumbo-Visma, was betrokken bij een valpartij met ploeggenoten Dai Dai N’tab en Hein Otterspeer. N’tab kwam met de schrik vrij.

Na onderzoek in het ziekenhuis in Heerenveen bleek dat Verbij zijn linkersleutelbeen heeft gebroken. Otterspeer hield verschillende kneuzingen over aan het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoelang het herstel van beiden gaat duren.

Voetbal: Foda blijft bondscoach Oostenrijkse voetballers

15.04 uur: Franco Foda blijft voorlopig bondscoach van de nationale voetbalploeg van Oostenrijk. De Duitser heeft zijn contract tot en met eind november 2021 verlengd. Hij mag nog een jaar langer blijven als Oostenrijk zich kwalificeert voor het WK van 2022 in Qatar.

Foda is sinds 2017 bondscoach van Oostenrijk. Onder zijn leiding won de landenploeg 14 van de 22 wedstrijden.

Oostenrijk is een van de tegenstanders van het Nederlands elftal op het EK, dat vanwege het coronavirus naar volgend jaar zomer is verplaatst.

Voetbal: Zwitsers hervatten op 20 juni voetbalcompetitie

13.18 uur: De Zwitserse voetbalcompetitie wordt vanaf 20 juni hervat. Dat hebben de clubs vrijdag afgesproken.

De Zwitserse regering maakte eerder deze week bekend dat professioneel voetbal vanaf 6 juni weer is toegestaan, zonder publiek. FC St. Gallen is de koploper na 23 van de 36 competitiewedstrijden, op basis van een beter doelsaldo dan Young Boys. Nummer drie FC Basel volgt op vijf punten.

De Zwitserse voetbalcompetitie ligt sinds eind februari stil, na de uitbraak van het coronavirus.

Voetbal: Dortmund zonder Haaland tegen Paderborn

13.12 uur: Erling Haaland mist zaterdag de uitwedstrijd van Borussia Dortmund tegen SC Paderborn. De Noorse spits is nog niet hersteld van een blessure die hij dinsdag opliep tijdens het verloren duel met Bayern München (0-1).

De 19-jarige Haaland verruilde in de winterstop Red Bull Salzburg voor Dortmund. Hij scoorde al tien keer in elf wedstrijden in de Bundesliga. Het is niet bekend hoe lang hij aan de kant staat.

Mahmoud Dahoud komt dit seizoen helemaal niet meer in actie voor Dortmund. De middenvelder viel dinsdag ook geblesseerd uit tegen Bayern München. „Hij heeft een knieblessure, geen hele zware. Maar dit seizoen zien we hem niet meer”, zei Favre die ook nog geen beroep kan doen op de geblesseerde Marco Reus, Dan-Axel Zagadou en Nico Schulz.

Dortmund staat tweede op de ranglijst, met zeven punten minder dan Bayern München dat zaterdag Fortuna Düsseldorf ontvangt. Trainer Favre kreeg veel kritiek na de nederlaag tegen Bayern, ook omdat hij eerder dit seizoen al met Dortmund werd uitgeschakeld in de Champions League en Duitse beker.

Sportdirecteur Michael Zorc schoof vrijdag aan bij de persconferentie van Favre voor het duel met Paderborn. „Wij kunnen niet voorkomen dat er buiten onze club over Favre wordt gediscussieerd”, zei hij. „Maar wij doen daar niet aan mee. We blijven kalm en zijn rustig.”

Voetbal: Andersson twee jaar bondscoach van Zweden

12.33 uur: Janne Andersson blijft tot en met het EK van 2024 bondscoach van de Zweedse voetbalploeg. Hij heeft zijn contract met twee jaar verlengd. Zijn oude verbintenis liep na het WK van Qatar af.

De 57-jarige Andersson heeft nu vier jaar de leiding over de beste voetballers van Zweden, als opvolger van Erik Hamren. Onder zijn leiding plaatste Zweden zich voor het WK van 2018 en het EK van 2020, dat naar volgend jaar zomer is verschoven vanwege het coronavirus.

Het EK van 2024 wordt in Duitsland gespeeld.

Motorsport: Geen MotoGP-races in Groot-Brittannië en Australië

09.26 uur: Voor het eerst in ruim 70 jaar komen de motorcoureurs voor het WK niet naar Groot-Brittannië. De Britse Grand Prix op Silverstone gaat niet door en ook de Grote Prijs van Australië op Phillip Island is geschrapt als gevolg van de coronacrisis. De organisatie van de WK wegrace is nog altijd bezig een nieuwe kalender op te stellen voor dit seizoen.

In maart werd in Qatar nog wel geracet door de coureurs uit de Moto2 en Moto3. De koningsklasse MotoGP ging daar al niet door. Alle races die daarna kwamen zijn afgelast of uitgesteld. Zo gaat de TT van Assen, die op 28 juni zou worden verreden, dit jaar niet door. Ook de GP’s van Groot-Brittannië (gepland op 30 augustus) en Australië (25 oktober) krijgen geen plek op de nieuwe racekalender voor 2020 die nog altijd in de maak is. „We vragen om geduld, we wachten tot de situatie verbetert”, zei directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna Sports, de organisator van de MotoGP.

Twee jaar geleden kon de Britse GP op Silverstone ook al niet doorgaan, toen omdat het vanwege overvloedige regenval te gevaarlijk was om de baan op te gaan.

Atletiek: Operatie voor tweevoudig olympisch kampioen 800 meter

07.17 uur: De Keniaanse atleet David Rudisha, tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter, heeft een operatie aan zijn linkerenkel ondergaan. Rudisha verstapte zich onlangs toen hij een rondje ging lopen in de buurt van zijn huis in Kenia. Hij dacht aanvankelijk dat het wel meeviel, maar onderzoek bracht een breuk in de enkel aan het licht.

Een operatie was onvermijdelijk. Rudisha, de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 en tweevoudig wereldkampioen op de 800 meter, heeft volgens z’n manager zo’n drie maanden nodig om te herstellen. De 31-jarige Keniaan begint daarna aan de voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio, die als gevolg van de coronacrisis zijn uitgesteld naar 2021.

Rudisha tobt al geruime tijd met fysieke problemen. De wereldrecordhouder op de 800 meter (1.40,91) liep in 2017 z’n laatste internationale wedstrijd.