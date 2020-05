Sport Kort: Tweevoudig olympisch kampioen 800 meter onder het mes

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Operatie voor tweevoudig olympisch kampioen 800 meter

07.17 uur: De Keniaanse atleet David Rudisha, tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter, heeft een operatie aan zijn linkerenkel ondergaan. Rudisha verstapte zich onlangs toen hij een rondje ging lopen in de buurt van zijn huis in Kenia. Hij dacht aanvankelijk dat het wel meeviel, maar onderzoek bracht een breuk in de enkel aan het licht.

Een operatie was onvermijdelijk. Rudisha, de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 en tweevoudig wereldkampioen op de 800 meter, heeft volgens z'n manager zo'n drie maanden nodig om te herstellen. De 31-jarige Keniaan begint daarna aan de voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio, die als gevolg van de coronacrisis zijn uitgesteld naar 2021.

Rudisha tobt al geruime tijd met fysieke problemen. De wereldrecordhouder op de 800 meter (1.40,91) liep in 2017 z'n laatste internationale wedstrijd.