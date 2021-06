Bandenleverancier Pirelli komt met nieuw protocol na klappers Verstappen en Stroll

Bij beide coureurs knalde op het stratencircuit in Azerbeidzjan de linkerachterband uit elkaar. Verstappen liep daardoor een zekere overwinning mis. Pirelli heeft in samenwerking met de FIA het onderzoek nu voltooid. Daarbij is ook gekeken naar de banden onder andere auto’s.

Volgens Pirelli was er geen sprake van productie- of kwaliteitsgebrek van de band. Bij zowel Stroll (Aston Martin) als Verstappen (Red Bull) werd de klapband veroorzaakt door een breuk in de omtrek van de binnenste zijwand. „Dat kan gerelateerd worden aan de rijomstandigheden van de band, ondanks het naleven van de voorgeschreven paramaters.” Pirelli doelt wat dat laatste betreft onder meer op de minimale bandendruk, waar de teams zich dus ’gewoon’ aan hebben gehouden.

De Italiaanse leverancier heeft het rapport ingediend bij de FIA en de tien Formule 1-teams. Pirelli meldt tevens dat met de FIA overeenstemming is bereikt over een nieuwe reeks protocollen, inclusief een ’verbeterde technische richtlijn die al is verspreid’. Pirelli denkt daarmee de omstandigheden in een weekeinde beter te kunnen monitoren. Andere maatregelen worden nog overwogen.

Red Bull, het team van Verstappen, meldt in een statement eveneens dat het nauw heeft samengewerkt met Pirelli en de FIA gedurende het onderzoek en dat het aan alle eisen van Pirelli heeft voldaan gedurende het weekeinde. Eerdere geruchten vanuit Italië dat de bandenspanning bij onder meer Red Bull te laag zou zijn geweest, worden door alle partijen dus krachtig ontkend.