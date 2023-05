Magnifiek Premier League-record Haaland: 35 goals in één seizoen

Het record stond sinds het seizoen 1993/1994, dus al bijna twintig jaar, op naam van Andy Cole. Een seizoen later evenaarde Alan Shearer die cijfers, maar beide heren zijn uit de geschiedenisboeken gekopt en geknald door een 22-jarige Noor die aan zijn eerste seizoen in Engeland bezig is.

Tekst gaat verder onder de video

Na de 2-0 van Haaland wisten de fans in het Etihad Stadium dat de winst op West Ham (het werd uiteindelijk 3-0) binnen was. Nathan Aké had eerder in de tweede helft de score geopend voor de ploeg van coach Pep Guardiola. Phil Foden zorgde in de slotfase voor de derde goal. Manchester City heeft nu weer een punt voorsprong op eerste achtervolger Arsenal, dat ook nog een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League